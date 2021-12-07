مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا
تقام اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، مباريات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفيما يأتي جدول مواعيد المباريات بتوقيت السعودية
الثلاثاء
المجموعة الأولى
لايبزيغ # مانشستر سيتي - الساعة 20:45
باريس سان جيرمان # كلوب بروج - الساعة 20:45.
المجموعة الثانية
ميلان # ليفربول - الساعة 23:00
بورتو # أتلتيكو مدريد - الساعة 23:00.
المجموعة الثالثة
أياكس أمستردام # سبورتينغ لشبونة - الساعة 23:00
بوروسيا دورتموند # بشيكتاش - الساعة 23:00.
المجموعة الرابعة
شاختيور دانيتسك # شيريف تيراسبول - الساعة 23:00
ريال مدريد # إنتر - الساعة 23:00.
- الأربعاء
المجموعة الثامنة
زينيت # تشيلسي - الساعة 20:45
يوفنتوس # مالمو - الساعة 20:45.
المجموعة الخامسة
بايرن ميونخ # برشلونة - الساعة 23:00
بنفيكا # دينامو كييف - الساعة 23:00.
المجموعة السادسة
أتالانتا # فياريال - الساعة 23:00
مانشستر يونايتد # يونغ بويز - الساعة 23:00.
المجموعة السابعة
فولفسبورغ # ليل - الساعة 23:00
سالزبورغ # إشبيلية - الساعة 23:00
المصدر: RT
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