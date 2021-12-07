كأس العرب.. من سيقابل المغرب حال تعادل الجزائر مع مصر؟

ضمن المنتخبان الجزائري والمصري في الجولة الماضية، تأهلهما إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم "قطر 2021"، بعد تحقيقهما لانتصارين في المجموعة الرابعة.

واكتسحت الجزائر السودان برباعية دون رد في الجولة الأولى، قبل أن تهزم لبنان بثنائية في الجولة الثانية، بينما فازت مصر على لبنان بهدف دون رد، وأمطرت شباك السودان بخماسية.

ويتشارك المنتخبان الجزائري والمصري في صدارة المجموعة الرابعة، بالتساوي في كل شيء، أولا في رصيد النقاط بست لكليهما، ثم عدد الأهداف المسجلة (ستة أهداف)، مع عدم تلقيهما أي هدف.

وهذا ما يعني أن متصدر هذه المجموعة، سيتحدد بعد مواجهة المنتخبين في وقت لاحق اليوم، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

ويتطلع المنتخبان لصدارة مجموعتهما لتفادي مواجهة خصم قوي في الدور ربع النهائي، وهو المنتخب المغربي، متصدر المجموعة الثالثة والذي قدم أداء مبهرا في البطولة الحالية وحقق فوزين بنتيجتين عريضتين على فلطسين (4-0)، والأردن (4-0).

ولكن وبالنظر إلى تساوي مصر والجزائر في كل شيء، يكون السؤال واضحا، ماذا لو انتهت المباراة المقبلة بين المنتخبين بالتعادل؟ من منهما يصعد إلى ربع النهائي كمتصدر أو وصيف؟، من يقابل متصدر المجموعة الثالثة (المغرب) ومن يلعب ضد وصيفها (لم يتحدد بعد)؟.

قواعد تحديد المتأهلين في كأس العرب حال تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط

1- فارق الأهداف.

2- عدد الأهداف التي يمتلكها كل منتخب.

3- النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية.

4- فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية.

5- الأهداف التي سجلها كل منتخب في المتساويين معه في النقاط.

6- خصم نقاط اللعب النظيف على النحو التالي: بطاقة صفراء -1، بطاقة حمراء بعد تلقي الصفراء الثانية -3، بطاقة حمراء مباشرة -4، بطاقة صفراء + بطاقة حمراء مباشرة لنفس اللاعب -5

8- القرعة.

بالنظر إلى القواعد، يتساوى منتخبا مصر والجزائر في النقاط وعدد الأهداف وسيكونان متساويين في كل ما يتعلق بالنتائج المباشرة حال التعادل في المباراة القادمة.

ولذلك سيلجأ الاتحاد العربي هنا إلى "اللعب النظيف" لحسم المسألة، والمفاجأة أن مصر والجزائر متساويتان أيضا في هذه القاعدة، -3 لكل منهما.

ولذلك، إن انتهت مباراة مصر والجزائر بالتعادل بأي نتيجة، مع عدم تحصل أي من لاعبي الفريقين على بطاقات، أو تحصلهما بنفس القدر، سيضطر الاتحاد العربي لإجراء القرعة لحسم من يتأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة ومن يتأهل كوصيف لمواجهة المغرب في الدور ربع النهائي.

المصدر: RT