كأس العرب.. جدول مواعيد آخر المباريات في دور المجموعات
Reuters
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تقام اليوم الثلاثاء، آخر أربع مباريات في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب لكرة القدم "قطر 2021"، لتحديد باقي المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.
وفيما يلي مواعيد المباريات حسب توقيت السعودية
المجموعة الثالثة
المغرب # السعودية - الساعة 18:00
الأردن # فلسطين - الساعة 18:00
المجموعة الرابعة
مصر # الجزائر - الساعة 22:00
لبنان # السودان - الساعة 22:00
المصدر: RT
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