إنتر ميلان يقسو على روما بثلاثية نظيفة في عقر داره (فيديو)
Reuters Alberto Lingria
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvw5
حقق إنتر ميلان فوزا عريضا على حساب مضيفه روما بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".
وأحرز أهداف "النيراتزوري" كل من التركي هاكان كالهانوغولو والبوسني إيدين دجيكو والهولندي دينزل دومفريس في الدقائق 15 و24 و39 على الترتيب.
وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد روما عند 25 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".
Match senza storia: grande successo per l'@Inter ✨— Lega Serie A (@SerieA) December 4, 2021
🟡🔴-⚫🔵: 0-3 🔚#RomaInter#SerieATIM💎 #WeAreCalciopic.twitter.com/4chdQOCodE
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.