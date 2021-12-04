إنتر ميلان يقسو على روما بثلاثية نظيفة في عقر داره (فيديو)

حقق إنتر ميلان فوزا عريضا على حساب مضيفه روما بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وأحرز أهداف "النيراتزوري" كل من التركي هاكان كالهانوغولو والبوسني إيدين دجيكو والهولندي دينزل دومفريس في الدقائق 15 و24 و39 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد روما عند 25 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT