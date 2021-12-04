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ليفربول ينقض على الصدارة بهدف قاتل في شباك وولفرهامبتون (فيديو)

الرياضة

ليفربول ينقض على الصدارة بهدف قاتل في شباك وولفرهامبتون (فيديو)
AFP
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تغلب ليفربول بشق الأنفس على مضيفه وولفرهامبتون بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

ويدين "الريدز" بالفضل في الفوز لنجمه البلجيكي ديفوك أوريغي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء وبالتحديد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة رائعة من زميله النجم المصري محمد صلاح.

وبهذا الفوز الثمين، رفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة ليصعد إلى الصدارة مستفيدا من خسارة تشيلسي في وقت سابق اليوم أمام وست هام يونايتد بنتيجة 3-2، ليتوقف رصيد "البلوز" عند 33 نقطة ويتراجع إلى المركز الثاني.

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ويأمل ليفربول في تعثر مانشستر سيتي صاحب الـ32 نقطة (المركز الثالث) والذي يحل ضيفا ثقيلا على واتفورد في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة ذاتها، وفي حال فوز السيتي سينتزع الصدارة من فريق صلاح وزملائه.

المصدر: RT

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