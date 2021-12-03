مشاهد تخطف الأنفاس.. أسرع وأطول مضمار في العالم من داخل حلبة جدة

نشر موقع فورمولا1 أول مقطع فيديو لحلبة كورنيش جدة أثناء تجارب سيارة الأمان لمسارات الحلبة، التي تستعد لاستضافة سباق جائزة السعودية الكبرى STC لأول مرة في البلاد.

وينطلق سباق جائزة السعودية الكبرى STC لسيارات فورمولا 1 اليوم الجمعة وحتى الخامس من ديسمبر في عروس البحر الأحمر جدة.



وأظهر المقطع ما تتميز به الحلبة من منحنيات شديدة الضيق، ما يضفي المزيد من الإثارة والمتعة على السباق المنتظر.



ووصف كريستيان هورنر، مدير فريق "ريد بول"، الحلبة بأنها تبدو "جنونية"، وسوف تمهد الطريق لـ "الإثارة والدراما" مع دخول سباق الفورمولا 1 لمرحلته قبل الأخيرة.



وأبدى "هورنر" إعجابه الشديد بالحلبة، وشبه مضمارها بمضمار "سوزوكا" الياباني الشهير، ولكن بجدران، وتعد حلبة "سوزوكا" أحد أشهر وأصعب حلبات سباقات السيارات الآلية في العالم.

لمشاهدة الفيديو

Inaugural #f1 race in newly built track at #Jeddah Corniche Circuit in Saudi Arabia. pic.twitter.com/JxGc3H7E6b — Sportz Stage (@SportzStage) December 2, 2021

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وتحتضن حلبة كورنيش جدة التي تعد أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم للفورمولا 1، الجولة قبل الأخيرة من أحد أصعب مواسم الفورمولا 1، الذي يشهد منافسة شرسة لحسم اللقب بين بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، والسائق الذي يحلم بالتتويج بلقبه الأول ماكس فيرشتابن.

ووصف المدير العام لفورمولا 1، روس براون، المضمار بأنه "رائع ويطل على البحر الأحمر. فتصميمه يجعله من أفضل مضامير الشوارع الحديثة، ويوفر فرصة التجاوز للسيارات".

وتقع الحلبة على كورنيش جدة، وهو ثاني أطول مضمار في مسابقات فورمولا 1. وكانت الأعمال الإنشائية للحلبة قد انطلقت في شهر إبريل الماضي.



وبينت التجارب أن متوسط السرعة في مضمار جدة يبلغ 155 ميلا في الساعة، وهي من أعلى معدلات السرعة في مضامير سباقات السيارات في العالم.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية