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شاهد.. ترحيب "مجنون" بفريق هولندي بدأ تمريناته عند الخامسة صباحا

الرياضة

شاهد.. ترحيب
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تم الترحيب بصورة غير اعتيادية بفريق كويك بويز، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الهولندي، في الساعة الـ5 صباح الخميس، على ملعبهم التدريبي من قبل مجموعة من المشجعين.

بعد وقت قصير من نزول اللاعبين إلى الملعب، ظهر عدد كبير من المشجعين الجامحين الذين أطلقوا مشاعل وألعابا نارية على أحد المدرجات وهم يهتفون ويغنون شعارات كرة القدم.

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بعد تصاعد وتيرة الأزمة الصحية في هولندا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فرض رئيس الوزراء الهولندي مارك روته موجة من القيود الجديدة من أجل السيطرة على الوضع الصحي في البلاد.

وتم منع أندية الهواة في هولندا من التدريب بين الساعة 5 مساء و5 صباحا.

وما كان على فريق كويك بويز إلا أن يتأقلم بإجراء جلسة التدريب في الصباح الباكر قبل أن يذهب لاعبوه إلى العمل.

وتوضح المشاهد المذهلة بالتأكيد مقدار الشغف الذي يتمتع به مشجعو كرة القدم الهولندية وهم يتطلعون إلى دعم فريقهم بأي ثمن.

المصدر: FootballlForAll

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