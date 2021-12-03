لأول مرة في 50 عاما.. أتليتيكو مينيرو يحرز لقب الدوري البرازيلي (فيديو)

أحرز أتليتيكو مينيرو لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم للمرة الأولى في 50 عاما بعد فوزه 3-2 على مضيفه باهيا الخميس لتحتفل الجماهير في بيلو هوريزونتي.

وتأخر أتليتيكو 2-0 بعد 66 دقيقة لكنه أحرز ثلاثة أهداف في آخر 17 دقيقة من بينها هدفان من الجناح كينو ليتقدم بفارق 11 نقطة على أقرب منافسيه قبل ثلاث جولات من النهاية.

ولعب كينو الدور الحاسم في المباراة لكن هالك هو من مهد الطريق بتسجيل الهدف الأول.

وانضم مهاجم البرازيل السابق البالغ عمره 35 عاما لأتليتيكو في فبراير وأحرز 18 هدفا تصدر بها قائمة هدافي الدوري.

واجتمعت الجماهير عند مقر النادي في بيلو هوريزونتي لمشاهدة المباراة واحتفلت بإطلاق الألعاب النارية بعد الفوز.

وكان أتليتيكو فاز باللقب لآخر مرة في 1971 في النسخة الأولى من الدوري بعد عقود من منح الأولوية لبطولات الولايات.

Scenes as Atletico Mineiro are crowned #Brasileirao champions for the first time since 1971.#CAM came from 2-0 down to beat Bahia, ending their 50-year wait!@atletico 🏆



pic.twitter.com/Zk11W7kgMI — Sacha Pisani (@Sachk0) December 2, 2021

ويملك أتليتيكو ثاني أقوى خط هجوم في الدوري وأقوى خط دفاع وخاض 82 مباراة في 2021 وخسر عشر مرات فقط.

وكان المدرب كوكا قاد الفريق للقبه الأول والوحيد في كأس كوبا ليبرتادوريس قبل ثمانية أعوام وعزز مكانته في النادي بحصد لقب الدوري.

وسيسعى أتليتيكو للفوز بثنائية الدوري والكأس حيث سيلعب ضد أتليتيكو بارانينسي في النهائي في مباراتي ذهاب وإياب يومي 12 و16 ديسمبر الحالي.

المصدر:"رويترز"