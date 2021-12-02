فضيحة احتيال جديدة في الكرة الإيطالية.. وتورط مانشستر سيتي وبرشلونة

كشف مكتب المدعي العام في مدينة تورينو الإيطالية عن تورط مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني في قضية التلاعب في الصفقات لتحقيق مكاسب رأسمالية.

وأكد مكتب المدعي العام في مدينة تورينو تورط النادي الكتالوني والنادي الإنجليزي في قضية تضخم رأس المال عبر التلاعب في سوق الانتقالات.

وقبل حوالي شهر، كشفت لجنة الإشراف على أندية كرة القدم المحترفة في إيطاليا عن سلسلة من عمليات سوق الانتقالات التي جرت بين عامي 2019 و2021، والتي شملت العديد من لاعبي أندية الدوري الإيطالي، وعدد من الأندية الأجنبية.

وتسببت قضية المكاسب الرأسمالية في الكثير من النقاش خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب وضع معيار محدد لقيمة اللاعبين السوقية، وخاصة الأصغر سنا الذين يتم تبادلهم بين الأندية لإعطاء انتعاش لقائمة الدخل.

62 transfers by Serie A clubs are under scrutiny & key figures at Juventus are being investigated.@JamesHorncastle explains the state of play in Italy & why a sense of trepidation has descended on Serie A.https://t.co/Fdd7AUKy2Y — The Athletic UK (@TheAthleticUK) December 2, 2021

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وأعلنت الشرطة المالية في إيطاليا قبل عدة أيام عن مهاجمتها لمقر نادي يوفنتوس بسبب اتهام المدعي العام في تورينو للنادي بالفساد المالي.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية عن القائمة النهائية للأندية المتورطة في قضية المكاسب الرأسمالية، والتي يأتي في مقدمتها نادي يوفنتوس، وبرشلونة، ومانشستر سيتي.

وتضم القائمة خمسة أندية من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، هي يوفنتوس، ونابولي، وجنوى، وسامبدوريا، وإمبولي.

إلى جانب ناديين في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، هما بارما وبيزا، وناديين من دوري الدرجة الثالثة، وفريق واحد من دوري الدرجة الرابعة.

فيما يتصدر مانشستر سيتي وبرشلونة قائمة الأندية من خارج إيطاليا، والتي تضم سبعة أندية.

وإلى جانب سيتي وبرشلونة، توجد ثلاثة أندية من فرنسا هي مارسيليا وإميان وليل، وفريقان من سويسرا، هما بازل ولوجانو.

المصدر: goal.com