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مدرب مصري يخرج عن صمته بعد الهجوم الواسع عليه لنشره صورا خاصة لزوجة محمد صلاح (صور)

الرياضة

مدرب مصري يخرج عن صمته بعد الهجوم الواسع عليه لنشره صورا خاصة لزوجة محمد صلاح (صور)
Reuters
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رد المصري مينا سمير مدرب اللياقة البدنية على الانتقادات الكبيرة التي وجهت له بعد أن قام بنشر صور لماجي صادق، زوجة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك".

وقال سمير في معرض رده على الانتقادات في أحد التعليقات على منشوره أنه نشر الصور بإذن من ماجي صادق.

مدرب مصري يخرج عن صمته بعد الهجوم الواسع عليه لنشره صورا خاصة لزوجة محمد صلاح (صور)

وكان سمير قد نشر أمس الثلاثاء صورا لزوجة محمد صلاح، وهي بوزن زائد مؤكدا أنه كان شريكا في رحلة إنقاص وزنها، بالإضافة لصور تظهرها بعد اتباعها النظام الغذائي والحركي الذي "وصفه لها".

وأرفق الصور بعبارة: "فخور أني كنت جزء من أول الرحلة لأم مكة زوجة فخر العرب".

ولم ينس سمير توجيه التهاني لمحمد صلاح بفوزه بجائزة القدم الذهبية، قائلا: "مبروووك لفخر العرب كابتن محمد صلاح".

وكانت ماجي صادق زوجة محمد صلاح قد خطفت الأضواء بعدما تسلمت جائزة القدم الذهبية نيابة عنه رغم حضوره الحفل الذي استضافته إمارة موناكو الفرنسية، أمس الأول، وظهرت بجسم رشيق وبإطلالة مميزة.

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وعلق الكثير من المتابعين على منشور سمير بأنه لا يملك الحق في نشر صورة لزوجة محمد صلاح بوزن زائد كونها تعتبر خاصة جدا وربما هي لا ترغب بنشرها في العلن، وبأنه استغل ظهورها لاستلام جائزة عالمية لزيادة شهرته وليصبح "تريند"، فيما كذبه العديد من المتابعين.

في المقابل، قام العديد من المعلقين على منشوره بتهنئة سمير على قدرته على تخفيف الوزن بشكل صحي وتهنئة محمد صلاح وزوجته على الإنجاز العالمي بنيل "الفرعون" نجم "الريدز" جائزة القدم الذهبية لعام 2021.

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يذكر أن جائزة القدم الذهبية تقدم سنويا، للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 28 عاما، وفقا لإنجازاتهم وأرقامهم خلال العام الواحد، ويتم التصويت عليها من قبل مجموعة من المختصين والخبراء، ومن قوانين الجائزة أنها لا تعطى للمتوج أكثر من مرة واحدة خلال مسيرته.

المصدر: RT

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