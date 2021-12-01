كمبيوتر ذكي يتوقع الفائز بجائزة الكرة الذهبية للسنوات الـ10 القادمة.. فمتى دور صلاح؟! (فيديو)

فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه جعل المشجعين يتساءلون عما إذا كان التناوب المستمر بين الأرجنتيني والبرتغالي كريستيانو رونالدو سيستمر في المستقبل المنظور.

وبحسب موقع "talksport" وضع كمبيوتر ذكي محاكاة لأفضل 10 لاعبين في العالم سيحصلون على الكرة الذهبية خلال العقد الحالي بداية من عام 2021 وحتى 2030.

وشهدت قائمة المتوجين باللقب تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وجاءت المفاجأة باختيار البولندي روبرت ليفاندوفسكي على حساب ليونيل ميسي في جائزة العام الحالي 2021 لما قدمه نجم بايرن ميونخ الألماني العام المنقضي.

❌ No more Lionel Messi or Cristiano Ronaldo!



🏆 The next 10 winners of the Ballon d'Or according to Fifa 22!#BallonDor#Fifapic.twitter.com/mn44BYea0I — talkSPORT EDGE (@talkSPORTEDGE) November 30, 2021

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وأكد الموقع أنه من المقرر أن يتباهى الدوري الإنجليزي الممتاز بأول فائز بالكرة الذهبية منذ رونالدو عندما كان لاعبا لمانشستر يونايتد في عام 2008.

عندما سيحصل محمد صلاح على لقب أفضل لاعب في العالم عام 2023.

وأظهرت إحصائيات الكمبيوتر "السوبر" أن الفرنسي كيليان مبابي لديه الكثير من الأسباب للتفاؤل بشأن مستقبله الذهبي، إذ سيهيمن على 6 ألقاب خلال السنوات العشر القادمة.

وأظهرت النتائج قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لنيل جائزة الكرة الذهبية على الشكل التالي:

2021 روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)

2022 كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

2023 محمد صلاح (ليفربول)

2024 فيل فودين (مانشستر سيتي)

2025 فينسيوس جونيور (ريال مدريد)

2026 كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

2027 كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

2028 كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

2029 كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

2030 إيرلينغ هالاند (ريال مدريد)

2031 كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

وتوج النجم المصري محمد صلاح بجائزة القدم الذهبية، الاثنين في إمارة موناكو الفرنسية، إضافة إلى نيله جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2021، من قبل رابطة مشجعي كرة القدم.

المصدر: talksport