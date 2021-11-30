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شاهد.. ميسي يحصل على هدية تتخطى ربع مليون دولار تمنح لأول مرة

الرياضة

شاهد.. ميسي يحصل على هدية تتخطى ربع مليون دولار تمنح لأول مرة
AFP FRANCK FIFE
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قدمت مجلة "فرانس فوتبول" للفائزين بجائزة الكرة الذهبية في فئتي للرجال والسيدات لعام 2021 نموذجا فريدا من ساعات Purnell المصممة والمطورة خصيصا لهذا الحدث.

وتوج الأرجنتيني نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، في حفل أقيم أمس الاثنين في باريس، للمرة السابعة في تاريخه.

فيما نالت الإسبانية أليكسيا بوتيلاس نجمة برشلونة الجائزة عن فئة السيدات.

بالإضافة إلى جائزة الكرة الذهبية Ballon d’Or، تحصل الفائزان على ساعة استثنائية تقدم لأول مرة، صنعت خصيصا لهذه المناسبة من قبل دار صناعة الساعات "بورنيل".

وذلك بعد أن "بورنيل" الشريك الرسمي لجائزة الكرة الذهبية Ballon d’Or ، وهي رابطة مرموقة بين العلامة التجارية الأكثر اختيارا والتي تصنع حصريا ساعات توربيون والجائزة الأكثر طلبا في عالم كرة القدم.

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وصمم صانع الساعات الرئيسي إيريك كودراي لحفل جائزة الكرة الذهبية، توربيون ثلاثي المحاور عالي السرعة يسمى Spherion، وهو أحد أجمل وأذهل عروض سحر صناعة الساعات التي يمكن للمرء أن يتخيله.

كما يأخد قفص التوربيون الدوار شكل كرة القدم وقد صيغ من الذهب الوردي بوزن إجمالي 4.14 وعيار 18 قيراطا. 

ومجهزة بحركة ميكانيكية باحتياطي طاقة لمدة 50 ساعة، كما سيتم نقش اسم الفائز يدويا على الساعة من قبل الفنانة جوليان كولت.

والجدير بالذكر بأن ساعات "بورنيل" الفريدة يتخطى سعرها الربع مليون دولار، وما فوق.

المصدر:monochrome-watches

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