شاهد.. ميسي يحصل على هدية تتخطى ربع مليون دولار تمنح لأول مرة

قدمت مجلة "فرانس فوتبول" للفائزين بجائزة الكرة الذهبية في فئتي للرجال والسيدات لعام 2021 نموذجا فريدا من ساعات Purnell المصممة والمطورة خصيصا لهذا الحدث.

وتوج الأرجنتيني نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، في حفل أقيم أمس الاثنين في باريس، للمرة السابعة في تاريخه.

فيما نالت الإسبانية أليكسيا بوتيلاس نجمة برشلونة الجائزة عن فئة السيدات.

بالإضافة إلى جائزة الكرة الذهبية Ballon d’Or، تحصل الفائزان على ساعة استثنائية تقدم لأول مرة، صنعت خصيصا لهذه المناسبة من قبل دار صناعة الساعات "بورنيل".

وذلك بعد أن "بورنيل" الشريك الرسمي لجائزة الكرة الذهبية Ballon d’Or ، وهي رابطة مرموقة بين العلامة التجارية الأكثر اختيارا والتي تصنع حصريا ساعات توربيون والجائزة الأكثر طلبا في عالم كرة القدم.

Accuracy is the key in football and watchmaking.



The winners of the 2021 Ballon d’Or will receive an unique piece from @purnell_watches. #ballondorpic.twitter.com/WlnupU7CfE — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

⌚️Победитель «Золотого мяча» дополнительно получит эксклюзивные часы.



Часы изготовлены из 18-каратного розового золота и оснащены механическим механизмом с запасом хода на 50 часов. Внутри механизма поместили уменьшенную копию главного атрибута церемонии 😃 pic.twitter.com/emQQ5pD45j — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) November 29, 2021

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وصمم صانع الساعات الرئيسي إيريك كودراي لحفل جائزة الكرة الذهبية، توربيون ثلاثي المحاور عالي السرعة يسمى Spherion، وهو أحد أجمل وأذهل عروض سحر صناعة الساعات التي يمكن للمرء أن يتخيله.

كما يأخد قفص التوربيون الدوار شكل كرة القدم وقد صيغ من الذهب الوردي بوزن إجمالي 4.14 وعيار 18 قيراطا.

ومجهزة بحركة ميكانيكية باحتياطي طاقة لمدة 50 ساعة، كما سيتم نقش اسم الفائز يدويا على الساعة من قبل الفنانة جوليان كولت.

والجدير بالذكر بأن ساعات "بورنيل" الفريدة يتخطى سعرها الربع مليون دولار، وما فوق.

المصدر:monochrome-watches