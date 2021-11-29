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برشلونة يتذكر لحظة "وفاء ميسي" بصورة

الرياضة

برشلونة يتذكر لحظة
Reuters Sergio Perez
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نشر برشلونة الإسباني عبر حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الاثنين، صورة لنجمه السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص مواطنه الأسطورة الراحل، دييغو أرماندو مارادونا.

وأرفق الفريق الكتالوني الصورة بعبارة: "مر عام واحد منذ التكريم العاطفي من ليونيل لدييغو".

وكان ميسي، قد احتفل بهدفه في شباك أوساسونا في الدوري الموسم الماضي، عن طريق ارتداء قميص نيولز أولد بويز الأرجنتيني، الذي لعب به مارادونا في آخر محطاته مع كرة القدم، وهو نفس الفريق الذي بدأ فيه ميسي مسيرته.

ورحل مارادونا عن الحياة، قبل تلك المباراة بأيام قليلة عن عمر ناهز 60 عاما، عقب تعرضه لأزمة قلبية.

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يذكر أن ميسي انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بصفقة مجانية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

المصدر: وكالات

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