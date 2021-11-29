مدرب مانشستر يونايتد المؤقت يتحمل مسؤولية قرار وضع رونالدو على دكة البدلاء

قال مايكل كاريك المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد إن وضع رونالدو على مقاعد البدلاء كان قراره الشخصي في التعادل 1-1 مع تشيلسي الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأكد كاريك أنه لم يتلق أي تعليق بشأن اختيار التشكيلة من رالف رانجنيك الذي من المقرر أن يتولى المسؤولية.

وقال جاري نيفيل المدافع السابق قبل المباراة إن المدرب الألماني رانجنيك اختار التشكيلة أمام تشيلسي لكن كاريك نفى هذا الأمر.

Michael Carrick stunned everyone with his move to drop Cristiano Ronaldo against Chelsea.



Ronaldo was benched only days after he shone against Villarreal in the Champions League. #tukonewshttps://t.co/D85kg7u3eg — Tuko.co.ke (@Tuko_co_ke) November 29, 2021

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وقال كاريك لوسائل إعلام بريطانية: "لم يحدث ذلك. خضنا المباراة بخطة محددة".

وتابع: "كنت أعرف الطريقة التي سيلعب بها تشيلسي وأردنا قطع التمريرات إلى جورجينيو وروبن لوفتوس-تشيك. أجرينا بعض التغييرات لتجديد دماء التشكيلة وهذا ما أردناه".

وحل رونالدو، الذي شارك أساسيا وهز الشباك في انتصار يونايتد في منتصف الأسبوع الماضي على فياريال بدوري الأبطال، بديلا في الدقيقة 64 أمام تشيلسي.

وتغلب يونايتد على معاناته بعض الشيء وانتزع التعادل 1-1 مع تشيلسي المتصدر في ستامفورد بريدج.

ويحتل يونايتد المركز الثامن في الدوري متأخرا بفارق 12 نقطة عن تشيلسي المتصدر وسيستضيف أرسنال يوم الخميس.

المصدر: "رويترز"