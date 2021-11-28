لاعب سابق يهنئ ميسي بفوزه بجائزة الكرة الذهبية

تشير معظم التكهنات بفوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا لأفضل لاعب في العالم.

ونشر مدافع المنتخب الفرنسي السابق، باتريس إيفرا، صورة له مع ليونيل ميسي عندما كانا لاعبين في مانشستر يونايتد وبرشلونة على الترتيب، عبر صفحته في تطبيق "إنستغرام"، وعلق عليها باللغة الإنجليزية: " تهانينا لليو ميسي الفوز بكرة ذهبية أخرى".

وأكد الصحفي الإسباني الشهير في برنامج "التشيرينغيتو" التلفزيوني، جوسيب بيدرول، بدوره عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن "البرغوث" الأرجنتيني سيفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته.

وقالت شبكة "RTP" البرتغالية، في تقرير لها مؤخرا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سيتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021.

وذكرت الشبكة الإعلامية في تقريرها أن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة التي تقدم "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب كرة القدم في العالم سنويا، تواصلت مع ميسي وأبلغته بأنه المتوج بالجائزة لهذا العام.

كما أشار الصحفي الإسباني إلى مفاجأة تتعلق باحتلال الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، المركز الثاني في التصويت، تاركا المركز الثالث للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونخ.

كما تصدر ميسي قائمة النجوم الأكثر حظا في الفوز بجائزة الكرة الذهبية وفقا لاستفتاء أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وحصل ميسي على نسبة 34% من أصوات قراء صحيفة "ماركا-MARCA" المدريدية، بالرغم من رحيل "البرغوث" عن الدوري الإسباني وبرشلونة، وانتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

واحتل بنزيما المركز الثاني في الاستفتاء بحصوله على 26% من نسبة الأصوات، وتلاهما ليفاندوفسكي في المرتبة الثالثة أيضا، بنسبة 11%.

وتوج ليونيل ميسي (34 عاما)، الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات، بكأس ملك إسبانيا مع برشلونة، قبل أن يقود منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كوبا أمريكا، وهي أول بطولة يفوز بها مع "التانغو".

ويحظى النجم الأرجنتيني بدعم كبير للفوز بالكرة الذهبية حتى من بعض منافسيه للتتويج بها، وأبرزهم الإيطالي جورجينيو، الفائز بلقب بطل كأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده، ودوري أبطال أوروبا مع فريق تشيلسي الإنجليزي، الذي اعترف مؤخرا بأنه يعتقد أن ميسي يستحق الفوز بها.

وقال جورجينيو، في مقابلة أجريت معه مؤخرا: "إذا فزت بالكرة الذهبية بدلا من ميسي فستكون فضيحة، يجب أن يفوز بها دائما".

ويعد ميسي مع جورجينيو وبنزيما وليفاندوفسكي، إضافة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز 5 مرات بالكرة الذهبية، أبرز المرشحين للفوز بهذه الجائزة القيمة، التي سيكشف عن المتوج بها رسميا غدا الاثنين، في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس.

المصدر: وكالات