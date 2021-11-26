مدرب إيطاليا تعليقا على قرعة الملحق: الأمر صعب للغاية

شدد المدير الفني لمنتخب إيطاليا، روبيرتو مانشيني، على صعوبة مهمة "الآتزوري" في الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وأوقعت قرعة الملحق، المنتخب الإيطالي في مواجهة نظيره المقدوني الشمالي، ولكن في مسار واحد مع البرتغال.

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وبالتالي فإن الفائز من مباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية، سيواجه الفائز من مباراة البرتغال وتركيا للوصول إلى مونديال قطر 2022، ما يعني الغياب الحتمي لأحد بطلي النسختين الماضيتين لكأس الأمم الأوروبية، أو كليهما معا عن العرس الكروي الكبير.

وقال مانشيني في تصريحاته لقناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "الأمر صعب للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف: "مقدونيا الشمالية قوية جدا، وبعد ذلك إذا تجاوزنا نصف النهائي، سنلعب النهائي ضد البرتغال أو تركيا".

وأتم مانشيني: "الأمر صعب للغاية بسبب قوة المنافسين في المجموعة".

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وغابت شمس إيطاليا عن مونديال "روسيا 2018" وذلك لأول مرة في تاريخ نهائيات بطولة كأس العالم، منذ 60 عاما، وتحديدا منذ مونديال 1958، حيث خسر في الملحق القاري أمام السويد، ما أبعده عن العرس الكروي العالمي.

وشاركت إيطاليا 18 مرة حتى الآن، في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، وتوجت باللقب 4 مرات: على أرضها عام 1934، فرنسا 1938، إسبانيا 1982 وألمانيا 2006.

المصدر: وكالات