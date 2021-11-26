منتخبان لن تسمح القرعة بتواجههما في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر

يتنافس 12 منتخبا في الملحق الأوروبي الذي تسحب قرعته في وقت لاحق اليوم الجمعة، على ثلاث بطاقات إضافية للظهور في نهائيات مونديال "قطر 2022".

وسيتم توزيع المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات، يضم كل مسار أربعة منتخبات، وسيقام الدور قبل النهائي للملحق في الـ24 من مارس المقبل، بينما تقام ثلاث مباريات نهائية حاسمة بعدها بخمسة أيام.

والمنتخبات التي ستتنافس في الملحق الأوروبي هي البرتغال، وإسكتلندا، وإيطاليا، وروسيا، والسويد، وويلز، وتركيا، وبولندا، ومقدونيا الشمالية، وأوكرانيا، والنمسا، وجمهورية التشيك.

وستحدد أماكن إقامة المباريات النهائية الثلاث وفقا للقرعة، لكن في قبل النهائي ستكون أفضلية اللعب على الأرض من نصيب المنتخبات الأعلى تصنيفا (إيطاليا، والبرتغال، وروسيا، وإسكتلندا، والسويد، وويلز)، ضد المنتخبات الأدنى تصنيفا وهي النمسا، والتشيك، ومقدونيا الشمالية، وبولندا، وتركيا، وأوكرانيا.

وهناك حالة استثنائية في القرعة، حيث لن تسمح بمواجهة المنتخبين الروسي والأوكراني في نصف النهائي أو وقوعهما في نفس المسار، وذلك لاعتبارات سياسية.

ولا توجد عوامل أخرى مؤثرة عند سحب القرعة، ما يعني أن منتخبات التصنيف الأول قد تتواجه فيما بينهما في المباراة الحاسمة على التأهل لكأس العالم.

المصدر: vesti.ru