"كونميبول" يحذو حذو "يويفا" ويتخلى عن أفضلية الهدف خارج الديار

حذا اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، حذو نظيره الأوروبي "يويفا"، بالتخلي عن أفضلية الأهداف خارج الديار، التي باتت تعتبر أقل أهمية في مسابقات الأندية.

ونشر رئيس "كونميبول"، الباراغوياني أليخاندرو دومينغيس على حسابه في موقع "تويتر": "جميع الأهداف المسجلة في بطولات كونميبول، مثل كأس ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا، المرادفتين لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، ستكون لها نفس القيمة، ولن يتم اعتبار الأهداف خارج الديار كمعيار للفوز".

وبحسب دومينغيس، فإن هذا الإصلاح الذي تبنته الهيئة الأوروبية لكرة القدم هذا الصيف والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال أدوار خروج المغلوب من المسابقتين القاريتين، سيوفر "عدالة رياضية أكبر".

وسيتم العمل بالنظام الجديد في قارة أمريكا الجنوبية اعتبارا من الموسم المقبل.

وينتهي الموسم الحالي غدا السبت، مع إقامة نهائي مسابقة ليبرتادوريس بالنكهة البرازيلية بين فلامنغو وبالميراس على ملعب "سينتيناريو"، في العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو.

المصدر: أ ف ب