قصة خيالية لميسياس.. من عامل توصيل إلى بطل ميلان في دوري الأبطال

أكمل لاعب ميلان، البرازيلي جونيور ميسياس، مسيرة خيالية، من عامل توصيل مبردات، إلى التسجيل في أول ظهور له في أمجد البطولات الأوروبية لكرة القدم.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، والذي انضم إلى ميلان من كروتوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، من محاولته الأولى على المرمى كلاعب في ميلان في ظهوره الثالث مع الفريق في جميع المسابقات، وذلك عندما دخل بديلا في مواجهة أتلتيكو مدريد بدور المجموعات لدوري أوروبا، أمس الأربعاء، ليمنح "الروسونيري" فوزا ثمينا وثلاث نقاط غالية.

وقال ميسياس بعد مواجهة ميلان والأتلتيكو (1-0) في تصريحات لـ"أمازون برايم": "أهدي هذا الهدف لعائلتي وأصدقائي في البرازيل. ولكن بشكل خاص لأولئك الذين آمنوا بي وجلبوني إلى ميلان. لقد كان لدي مسار مختلف عن الآخرين، لذلك أهدي هذا الهدف لهم".

ولم يكن ميسياس يبالغ في الأمر، فرحلته كانت خيالية ليصل إلى ما هو عليه الآن.

وانتقل ميسياس من البرازيل إلى إيطاليا في عام 2011، ولعب في دوري الهواة بالإضافة إلى عمله كعامل توصيل مبردات قبل أن يتسلق سلم كرة القدم نحو القمة.

وفي عام 2015، انضم إلى كاسال في دوري الدرجة الخامسة، ثم ارتقى إلى دوري الدرجة الرابعة والثالثة في السنوات اللاحقة، قبل أن يظهر في الموسم الماضي، للمرة الأولى بدوري الدرجة الأولى مع كروتوني وهو في الـ29 عاما من عمره.

وتألق ميسياس بشكل لافت في دوري الدرجة الأولى، حيث سجل تسعة أهداف في موسمه الأول، وبعد هبوط كروتوني إلى الدرجة الثانية، انتقل إلى ميلان.

وتعرض ميسياس لمشاكل بدنية في بداية مشواره مع ميلان وكانت مشاركته أمام أتلتيكو هي الثالثة مع الفريق كبديل.

وأضاف المهاجم البرازيلي في تصريحاته لـ"أمازون برايم": "هذا هو أهم شيء حدث لي حتى الآن".

وتابع: "لكن يجب الحفاظ على تواضعي. لا يمكن أن توجه انتقادات لنفسك باستمرار أو تشعر بالنشوة بسبب المجاملات. يجب العثور على التوازن المناسب".

وبفضل هذا الهدف والفوز الثمين، أشعل ميلان المنافسة على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية، علما بأن ليفربول حجز البطاقة الأولى عن هذه المجموعة.

وتأجل الحسم بذلك على البطاقة الثانية إلى الجولة الأخيرة التي ستشهد استقبال بورتو لغريمه أتلتيكو، وميلان لمنافسه ليفربول.

وينتظر مدرب ميلان، ستيفانو بيولي، الكثير من لاعبه البرازيلي الذي برز في سن متأخرة، حيث قال المدرب الإيطالي: "إنها قصة مذهلة لكن أعتقد أنه ما زال في البداية. يملك إمكانات كبيرة وهذا الهدف سيزيد من ثقته بنفسه".

المصدر: رويترز