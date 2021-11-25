كلوب يعلق على فوز فريقه ليفربول على بورتو

أعرب مدرب نادي ليفربول، الألماني، يورغن كلوب، عن رضاه على أداء فريقه بعد فوزه على نادي بورتو بنتيجة 2-0 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

وحقق ليفربول، المتأهل سلفا للدور ثمن النهائي، انتصاره الخامس في مباراته الخامسة في المجموعة الثانية، بفضل هدفي الإسباني تياغو ألكانتارا، والنجم المصري محمد صلاح.

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واستغل كلوب هذه المباراة، لإشراك مجموعة من اللاعبين البدلاء، وإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباريات متتالية في الفترة الماضية.

وقال المدرب الألماني في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت": "كان فوزا رائعا، كان من الممكن أن نقدم أداء أفضل وأن نكون أكثر هدوءا في الشوط الأول، لكننا كنا مستعجلين بعض الشيء".

وأضاف: "هذا ليس غريبا عندما تضع فريقا لم يخض لاعبوه الكثير من المباريات معا".

وتابع: "هدف تياغو رائع، إنه مهم للغاية، لقد حدثت أشياء جيدة كثيرة الليلة، حصل اللاعبون على دقائق وإيقاع وثقة، ولم يصب أحد بأذى".

وأكمل: "إذا كنت في فريقنا، فأنت لاعب كرة قدم جيد. لقد عملت في هذا المجال لفترة طويلة بما يكفي لعدم إشراك لاعبين غير مستعدين، تفاجأ الناس بتايلر مورتون لكنه كان جيدا بشكل استثنائي. إنه لاعب جيد ويسعدنا حقا أنه قدم أداء كهذا".

المصدر: وكالات