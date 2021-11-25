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ليفربول يعلق بشكل طريف على احتفال صلاح بهدفه في شباك بورتو (صورة)

الرياضة

ليفربول يعلق بشكل طريف على احتفال صلاح بهدفه في شباك بورتو (صورة)
Reuters
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تفاعل نادي ليفربول بشكل طريف مع تألق نجمه المصري، محمد صلاح، في لقاء بورتو (2-0)، أمس الأربعاء، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح، الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 70 من زمن المباراة، ليعادل رقم قائد "الريدز" السابق، الأسطورة ستيفن جيرارد، بالتسجيل على ملعب ليفربول "أنفيلد" في مسابقة دوري أبطال أوروبا، برصيد 14 هدفا.

وبات "الفرعون" المصري خامس أكثر لاعب تسجيلا لفريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا، برصيد 31 هدفا.

وبعد المباراة نشر حساب نادي ليفربول على "تويتر"، صورة لصلاح وهو يحتفل بهدفه في شباك بورتو، وكتب: "صورة نود رؤيتها دائما!".

وأرفق الحساب الصورة برمز ضاحك.

وهذا الفوز هو الخامس على التوالي لليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، علما بأنه ضمن التأهل إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية، في وقت تتنافس فيه فرق ميلان وأتلتيكو مدريد وبورتو على بطاقة التأهل الثانية في المجموعة.

المصدر: حساب نادي ليفربول + RT

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