جورجينا تغازل رونالدو.. وتستعرض سيارتها الفارهة (صور)

احتفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز بإنجازات صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد ومضيفه فياريال الإسباني، في دوري أبطال أوروبا.

ونشرت جورجينا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لرونالدو في خاصية "ستوري" وهو يحتفل بهدفه في مرمى "الغواصات الصفراء" مرفقة برموز تعبيرية "إيموشين" لقلوب حب حمراء، وأخرى وهو يحمل جائزة رجل المباراة.

instagram/georginagio

كما استعرضت ​جورجينا سيارتها بعدة صور نشرتها على صفحتها أيضا، وتظهر في الصور وهي تركب سيارة من نوع "بينتلي" يبلغ سعرها نحو 200 ألف دولار، وتترجل منها أمام بيت كبير، مرفقة الصور بالمكان "مانشستر، المملكة المتحدة".

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وقاد كريستيانو رونالدو فريق مانشستر يونايتد للفوز على مضيفه فياريال (2-0) يوم أمس الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بإحرازه هدف التقدم "للشياطين الحمر" في الدقيقة 78 من زمن اللقاء، بتسديدة من على مشارف خط منطقة الجزاء.

وحقق النجم البرتغالي المخضرم (36 عاما) عدة أرقام مميزة خلال هذه المباراة، وتأهل مع فريقه إلى دور الـ16 من "التشامبيونز ليغ".

المصدر: وكالات