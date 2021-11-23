رونالدو يسجل رقما قياسيا جديدا (فيديو)

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا جديدا خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام مضيفه فياريال الإسباني اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رونالدو هدف التقدم "للشياطين الحمر" في الدقيقة 78 من زمن اللقاء، بتسديدة من على مشارف خط منطقة الجزاء.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وسجل النجم البرتغالي بذلك في المبارة الخامسة على التوالي مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز لفريق إنجليزي، خلال موسم واحد في دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" أو في مسابقة الدوري أوروبا "يوروبا ليغ".

ورفع كريستيانو رونالدو (36 عاما) الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا رصيده إلى 140 هدفا، حتى الآن، سجلها خلال 181 مباراة.

المصدر: وكالات