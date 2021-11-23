رونالدو يحجز مقعدا لمانشستر يونايتد في دور الـ16 لدوري الأبطال (فيديو)

ضمن مانشستر يونايتد تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه فياريال الإسباني (2-0) مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات.

وأحرز رونالدو هدف التقدم "للشياطين الحمر" في الدقيقة 78، ومن ثم سجل زميله جادون سانشو هدف "الأمان" الثاني عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

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ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 10 نقاط، في صدارة المجموعة السادسة، وضمن تأهله مبكرا إلى دور الـ16 "للتشامبيونز ليغ"، مبتعدا بفارق 3 نقاط عن وصيفه فياريال، ويلهما في المركز الثالث نادي أتالانتا الإيطالي برصيد 5 نقاط، قبل مواجهته في وقت لاحق من اليوم أيضا، ضد مضيفه يونغ بويز السويسري، متذيل سلم الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

المصدر: RT