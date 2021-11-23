رونالدو "صاروخ ماديرا" في مواجهة "الغواصات الصفراء" الليلة

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على نادي فياريال الإسباني مساء اليوم الثلاثاء في مباراة هامة ضمن، الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ الإسباني أوناي إيمري (49 عاما) المدير الفني لفريق فياريال، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه فريق "الشياطين الحمر":

بينما اختار مايكل كاريك، مساعد النرويجي أولي غونار سولشير، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الغواصات الصفراء":

📋 تشكيل الشياطين لمواجهة الليلة أمام فياريال 🔵🟡#يونايتد | #دوري_الأبطال — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) November 23, 2021

وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق مانشستر يونايتد إلى الفوز على فياريال (2-1)، في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم الأربعاء 29 سبتمبر الماضي، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن الجولة الثانية، باقتناصه هدف الفوز "للشياطين الحمر" في الوقت القاتل في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا للضائع.

ويتصدر مانشستر يونايتد قائمة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على وضيفه فياريال، ويلهما في المركز الثالث نادي أتالانتا الإيطالي برصيد 5 نقاط، قبل مواجهته اليوم أيضا، ضد مضيفه يونغ بويز السويسري، متذيل سلم الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

المصدر: RT