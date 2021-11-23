زينيت بطرسبورغ يقتنص نقطة ثمينة من مالمو السويدي (فيديو)

خرج زينيت بطرسبورغ الروسي بتعادل بطعم الفوز من ملعب مضيفه مالمو السويدي (1-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل المهاجم الدنماركي سورن ريكس هدف التقدم لأصحاب الأرض عند الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول. ورد الأوكراني ياروسلاف راكيتسكي بهدف التعادل في الوقت القاتل عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ورفع زينيت بطرسبورغ رصيده إلى 4 نقاط، معزز موقعه في المركز الثالث المؤهل إلى مسابقة الدور الأوروبي "يوروبا ليغ".

بينما حصد فريق مالمو أول نقطة له في الموسم الحالي "للتشامبيونز ليغ"، ويشغل المركز الرابع والأخير على سلم الترتيب.

المصدر: RT