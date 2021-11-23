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تشيلسي يقسو على "السيدة العجوز"

الرياضة

تشيلسي يقسو على
Reuters /Peter Cziborra
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حجز فريق تشيلسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مقعدا له في دور الـ16 للبطولة، عقب فوزه على ضيفه يوفنتوس (4-0) مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات.

وتوالى على تسجيل ثلاثية الفريق اللندني كل من اللاعبين، تريفوه تشالوباه، ورييس جاميس، وكالوم هودسون أودوي، والألماني تيمو فيرنر في الدقائق (25، 56، 58، و90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.

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وضمن تشيلسي صعوده إلى الدور الإقصائي  الأول للبطولة، بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة، بعد هذا الفوز، واعتلى صدارة المجموعة الثامنة، متجاوزا بفارق الأهداف فريق يوفنتوس الذي كان قد ضمن تأهله مبكرا إلى دور الـ16 "للتشامبيونز ليغ" أيضا.

المصدر: RT 

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