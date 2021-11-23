ميسي يعلق على منافسته مع رونالدو

أشاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بمنافسه التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتأقلمه بطريقة مبهرة بعد عودته لمانشستر يونايتد، وتسجيله الأهداف منذ البداية.

وعاد كريستيانو رونالدو (36 عاما) إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد 12 عاما قضاها خارج ملعب "أولد ترافورد"، منذ انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني صيف 2009، ومن ثم إلى يوفنتوس الإيطالي صيف 2018.

وقال ميسي (34 عاما) في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "رونالدو يعرف مانشستر يونايتد جيدا، والفريق قوي للغاية ويضم مجموعة من أعظم اللاعبين".

وأضاف: "رونالدو كان في يونايتد قبل ذلك في مرحلة مختلفة، ولكنه الآن تأقلم بطريقة مبهرة، منذ البداية سجل أهدافا كالمعتاد ولم تكن لديه مشكلة للتأقلم".

خاض رونالدو 14 مباراة مع مانشستر يونايتد حتى الآن سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين، منها 4 أهداف في جميع لقاءات فريقه الـ4 في دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

بينما احتاج ميسي إلى 6 مباريات حتى يسجل أول هدف له في الدوري الفرنسي ضد نانت، يوم السبت الماضي، وقبلها سجل 3 أهداف في 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

وواصل النجم الأرجنتيني: "في الدوري الإنجليزي الممتاز الأمور ليست جيدة كما نعتقد، إنها في غاية الصعوبة والمنافسة هناك تأخذ العديد من المنحنيات، بعد ديسمبر، تتغير العديد من الأمور ويمكن حدوث أي شيء".

ويعاني رونالدو وزملاؤه في "البريميرليغ" هذا الموسم باحتلال المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 12 نقطة عن المتصدر تشيلسي مما أدى لإقالة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير.

المنافسة مع رونالدو

وعن منافسته مع رونالدو، قال ميسي: "لقد توقفت المنافسة بيننا في نفس الدور منذ سنوات، تنافسنا بشكل فردي وكفرق من أجل نفس الأهداف، كانت مرحلة جميلة للغاية".

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وأضاف: "كانت كذلك أيضا للجماهير لأنهم استمتعوا بها كثيرا، إنها ذكرى رائعة وستبقى في ذاكرة كرة القدم".

تنافس ميسي ورونالدو على مدار سنوات على جوائز الأفضل في العالم سواء الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" أو "الأفضل" من قبل الفيفا.

وفاز ميسي ورونالدو معا 11 مرة بالجائزة، بواقع 6 "للبرغوث" و5 "لصاروخ ماديرا"، وهما الآن يتنافسان على الفوز بها عن عام 2021 مع 9 لاعبين أخرين، فيما يخص جائزة "ذا بيست" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومع 28 أخرين بالنسبة "للكرة الذهبية" التي تمنحها صحيفة "فرانس فتوبول" الفرنسية الشهيرة.

وتواجه ميسي ورونالدو في الدوري الإسباني "لا ليغا" خلال الفترة من 2009 إلى 2018 حيث كان "البرغوث" يرتدي قميص برشلونة "البلوغرانا" و"صاروخ ماديرا" قميص "الميرينغي" الخاص بريال مدريد.

المصدر: وكالات