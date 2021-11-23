نجما الزمالك "يطردان" حامل كرات من الملعب بسبب تصريحاته! (صور)

انتشرت على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، صورة للطفل معاذ، حامل كرات في الزمالك، وهو يبكي بحرقة بعد إخراجه من الملعب قبيل مواجهة فريقه ضد البنك الأهلي في الدوري المصري.

وتردد أن ثنائي نادي الزمالك، محمود علاء ويوسف إبراهيم، أصرا على إخراج معاذ من ملعب المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، على خلفية التصريحات التلفزيونية الأخيرة التي أدلى بها.

بعيدا عن الروح الرياضية

محمود علاء وأوباما

يرفضان

تواجد

الطفل معاذ

حامل الكرات

الذى سبق واتهامهم

بالهزيمة امام الاهلى pic.twitter.com/pqG798POZS — سامى خليل ابراهيم (@Sami57419521) November 22, 2021

عارفين ده مين طبعا الطفل معاذ الزملكوي اللي افشة ادلو التيشرت بتعه وبعدها طلع في برنامج قال رايو في لاعبية الزمالك بعد ماتش الخمسة🖐️امبارح بقا محمود علاء ويوسف اوباما اصرو ان الولد يخرج من المعلب pic.twitter.com/WHhoNgaz1y — 🍓🍓ايوش (@eyosh9) November 23, 2021

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فقد طالب محمود علاء وأوباما بخروج معاذ من الملعب وعدم السماح له بالدخول أي مباراة للزمالك مرة أخرى، الأمر الذي جعل الطفل الصغير يدخل في حالة بكاء وحاول بعدها مراقب اللقاء تهدئته.

بعيدا عن الضحك اللي شوفناه...



محمود علاء واوباما طلبوا ان الناشئ معاذ يطلع بره الملعب وفضلوا مصممين ان لازم الطفل يطلع بره بعد تصريحاته مع مدحت شلبي pic.twitter.com/aqGJ3D188b — Mohammed Khalid 🦅 (@te5a_74) November 22, 2021

اتنين لاعيبه المفروض أنهم من كباتن الفريق ك. محمود علاء وك. اوباما حاطين عقلهم بعقل ناشئ الزمالك معاذ ومصممين أنه يطلع برا الملعب بعد تصريحات الطفل الاخيرة على قناة أون سبورت أن اللاعبان من ضمن اسباب الخسارة من المنافس..



الطفل مش راضي يطلع من الملعب وعمال يعيط.. #الزمالكpic.twitter.com/iPY1nwy5zi — Omnia Elattar (@zscomnia) November 22, 2021

وكان معاذ، ظهر في كلاسيكو الدوري المصري الأخير بين الأهلي والزمالك وهو يبكي بعد خسارة فريقه الزمالك، وقام نجم الأهلي، محمد مجدي أفشة بمواساته، ومنحه قميصه كهدية.

وبعدها أجرى معاذ مقابلة تلفزيونية وقام خلالها بالسخرية من محمود علاء بعدما تسبب في تسجيل الأهلي لهدف في شباك الزمالك، بالإضافة إلي سخريته من أوباما.

المصدر: cairo24 + مواقع التواصل