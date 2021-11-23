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نجما الزمالك "يطردان" حامل كرات من الملعب بسبب تصريحاته! (صور)

الرياضة

نجما الزمالك
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انتشرت على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، صورة للطفل معاذ، حامل كرات في الزمالك، وهو يبكي بحرقة بعد إخراجه من الملعب قبيل مواجهة فريقه ضد البنك الأهلي في الدوري المصري.

وتردد أن ثنائي نادي الزمالك، محمود علاء ويوسف إبراهيم، أصرا على إخراج معاذ من ملعب المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، على خلفية التصريحات التلفزيونية الأخيرة التي أدلى بها.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فقد طالب محمود علاء وأوباما بخروج معاذ من الملعب وعدم السماح له بالدخول أي مباراة للزمالك مرة أخرى، الأمر الذي جعل الطفل الصغير يدخل في حالة بكاء وحاول بعدها مراقب اللقاء تهدئته.

وكان معاذ، ظهر في كلاسيكو الدوري المصري الأخير بين الأهلي والزمالك وهو يبكي بعد خسارة فريقه الزمالك، وقام نجم الأهلي، محمد مجدي أفشة بمواساته، ومنحه قميصه كهدية.

وبعدها أجرى معاذ مقابلة تلفزيونية وقام خلالها بالسخرية من محمود علاء بعدما تسبب في تسجيل الأهلي لهدف في شباك الزمالك، بالإضافة إلي سخريته من أوباما.

المصدر: cairo24 + مواقع التواصل

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