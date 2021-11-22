مرتضى منصور يقوم بالخطوات الأولى بعد قرار المحكمة

أعلن المستشار مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" عقد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، المنتخب بكامل هيئته برئاسته أول اجتماع صباح يوم الثلاثاء.

ونشر مرتضي منصور بيانا عبر حسابه كشف فيه أيضا بأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء المقبل، في الحادية عشر صباحا بمكتبه في أحمد عرابي بالمهندسين لشرح كل التفاصيل وخلفيات هذا القرار والفترة المستقبلية لنادي الزمالك.

وأضاف المستشار مرتضي منصور سيكون متواجدا في نادي الزمالك لمقابلة الأعضاء يوم الخميس الساعة خمسة عصرا.

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وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا يوم الاثنين، مصحوبا بصورة لقرار حكم القضاء الإداري، والذي جاء فيه أن الوزارة وامتثالا للحكم الصادر لصالح مرتضى منصور قررت عودة المجلس المنتخب وإلغاء قرارها السابق بتجميد المجلس.

المصدر: "facebook/Mr.Mortada.Mansour"