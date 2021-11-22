رسميا .. مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك

اعتمد وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، حكم القضاء الاداري بعودة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك، اعتبارا من تاريخ اليوم الاثنين.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا اليوم الاثنين، مصحوبا بصورة القرار، والذي جاء فيه أن الوزارة وامتثالا للحكم الصادر لصالح مرتضى منصور قررت عودة المجلس المنتخب وإلغاء قرارها السابق بتجميد المجلس.

وقد تقدمت اللجنة المشكلة لإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب يوم أمس باستقالتها استعدادا لخوض الانتخابات القادمة للنادي التي من المفترض الدعوة لها خلال أيام قليلة، حيث تنتهي مدة مجلس مرتضى منصور الانتخابية غدا الثلاثاء.

وأعلن حسين لبيب نيته للترشح لانتخابات الزمالك القادمة بقائمة تضم عناصر من اللجنة التي شكلت لإدارة النادي وبعض الرموز الزملكاوية الأخرى.

ومن المفترض أن يرحل مرتضى منصور غدا الثلاثاء، عن القلعة البيضاء، أي بانتهاء مدته الانتخابية، وتشكيل لجنة لإدارة الانتخابات.

المصدر: مواقع مصرية