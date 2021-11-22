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الزمالك يقع في فخ البنك الأهلي .. فيديو

الرياضة

الزمالك يقع في فخ البنك الأهلي .. فيديو
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سقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام ضيفه البنك الأهلي (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وضع اللاعب محمد هلال نادي البنك الأهلي في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 15، وأدرك الزمالك التعادل من ضربة جزاء سجلها لاعبه أحمد سيد زيزو بحلول الدقيقة 70 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

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واكتفى الزمالك حامل اللقب، بنقطة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 10 نقاط، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

بينما يشغل البنك الأهلي المركز التاسع على سلم الترتيب برصيد 7 نقاط.

المصدر: RT 

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