شاهد.. الأهلي ينجو من كمين غزل المحلة بهدف في القاتل في مباراة دراماتيكية
انتزع نادي الأهلي فوزا مثيرا من مضيفه غزل المحلة (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
تقدم الأهلي "المارد الأحمر" بهدفين متتاليين سجلهما كل من محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة (10)، وأضاف بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقتين (10، و49) على الترتيب.
هدف الأهلي الأول في شباك غزل المحلة بأقدام محمد مجدي أفشة ⚽️— Kora Plus (@KoraPlusEG) November 22, 2021
تابعوا المباراة مباشرة عبر https://t.co/zbu57TFGqa 📺#متفوتش_لعبةpic.twitter.com/xjauSfrF58
افشة يصنع وبيرسي تاو يسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمى غزل المحلة #متفوتش_لعبةpic.twitter.com/UK0zGVwhf0— Kora Plus (@KoraPlusEG) November 22, 2021
ورد غزل المحلة بالمثل، الأول سجله عبده يحيى في الدقيقة 57، بينما جاء الثاني بـ"نيران صديقة" سجله أكرم توفيق خطأ في مرماه، عند في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا للضائع.
عبدة يحيى يسجل هدف تقليص الفارق أمام الأهلي لتصبح النتيجة 2-1 #متفوتش_لعبةpic.twitter.com/9JT4XnqBmN— Kora Plus (@KoraPlusEG) November 22, 2021
المحلة وهدف التعادل في الوقت القاتل لتصبح النتيجة 2-2 #متفوتش_لعبةpic.twitter.com/ynqFkBiZl1— Kora Plus (@KoraPlusEG) November 22, 2021
ومن ثم اقتنص المدافع التونسي علي معلول الهدف الثالث للقلعة الحمراء في الوقت القاتل عند الدقيقة السابعة المحتسبة بدلا من الزمن الأصلي للقاء الذي أقيم على استاد غزل المحلة.
جنوووون 😲— Kora Plus (@KoraPlusEG) November 22, 2021
الأهلي يسجل هدف الفوز في الثواني الأخيرة من ركلة حرة نفذها على معلول #متوفتش_لعبةpic.twitter.com/LxMdpmDOQ6
وحقق الأهلي انتصاره الخامس على التوالي، ويتربع على عرش صدارة الدوري بالعلامة الكاملة، برصيد 15 نقطة.
بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط، ويشغل المركز الرابع على سلم الترتيب.
المصدر: RT
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