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شاهد.. الأهلي ينجو من كمين غزل المحلة بهدف في القاتل في مباراة دراماتيكية

الرياضة

شاهد.. الأهلي ينجو من كمين غزل المحلة بهدف في القاتل في مباراة دراماتيكية
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انتزع نادي الأهلي فوزا مثيرا من مضيفه غزل المحلة (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم الأهلي "المارد الأحمر" بهدفين متتاليين سجلهما كل من محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة (10)، وأضاف بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقتين (10، و49) على الترتيب.

ورد غزل المحلة بالمثل، الأول سجله عبده يحيى في الدقيقة 57، بينما جاء الثاني بـ"نيران صديقة" سجله أكرم توفيق خطأ في مرماه، عند في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا للضائع.

ومن ثم اقتنص المدافع التونسي علي معلول الهدف الثالث للقلعة الحمراء في الوقت القاتل عند الدقيقة السابعة المحتسبة بدلا من الزمن الأصلي للقاء الذي أقيم على استاد غزل المحلة.

وحقق الأهلي انتصاره الخامس على التوالي، ويتربع على عرش صدارة الدوري بالعلامة الكاملة، برصيد 15 نقطة.

بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط، ويشغل المركز الرابع على سلم الترتيب.

المصدر: RT 

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