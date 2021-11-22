شاهد.. ميرزا يتعرض لسقوط مروع من أجل ذهبية بطولة العرب للدراجات

ساهم الإماراتي يوسف ميرزا في فوز منتخب بلاده للدراجات بأصعب وأقوى ميدالية ذهبية في بطولة المضمار بالبطولة العربية المجمعة في القاهرة.

وساعد ميرزا في فوز مواطنه أحمد المنصوري بالمركز الأول في سباق "الأومنيوم"، والمكون من 4 مراحل وهي (سكراتش- تيمبو- إقصاء- النقاط) وهو السباق الأولمبي.

وجاء الفوز بعد خطة إماراتية أبعدت المنافسين عقب مشاركة يوسف ميرزا بالسباق من أجل تتويج زميله لإبعاد أقوى المنافسين، خاصة من الجزائر ومصر، إضافة إلى تعرض ميرزا إلى سقوط مروع ومتعمد لليوم الثاني على التوالي أثناء السباق، ولكنه عاد للمشاركة قبل نهاية الوقت المحدد له من أجل إبعاد المنافسين عن المنصوري لتتوج الإمارات بأقوى ذهبية في بطولة المضمار.

بالفيديو: يوسف ميرزا يتعرض لسقوط مروع في البطولة العربية ويعود للمشاركة في السباق رغم خسارته لمساعدة زميله والتتويج بذهبية العرب في أقوى سباقات ابطولة المضمار#الإمارات_اليومpic.twitter.com/XFdS8TsDNR — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 22, 2021

وأكد أحمد المنصوري، بعد نهاية السباق، أن الميدالية الذهبية الصعبة لم تكن لتفوز بها الإمارات لولا المجهود والتضحية الكبيرة الذي قام بها يوسف ميرزا، وسقوطه ولكنه أصر على المشاركة وهو ما سهل من مهمة الفريق في الحصول على الميدالية الذهبية الصعبة.

المصدر: وكالات