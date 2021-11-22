السير فيرغسون يرشح مدربا لقيادة مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة مانشستر يونايتد، أسندت مهمة التفاوض مع مدير فني جديد لخلافة المدرب السابق أولي غونار سولشاير، للسير أليكس فيرغسون، المدرب التاريخي "للشياطين الحمر".

وأقدم مانشستر يونايتد على إقالة سولشاير بشكل رسمي، أمس الأحد، غداة تعرض فريق"الشياطين الحمر" لهزيمة مذلة أمام مضيفه المتواضع واتفورد (1-4) ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وإسناد مهمة قيادة الفريق في الفترة الحالية لمساعده مايكل كاريك، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وذكر بيان لمانشستر يونايتد، أن النادي سيتعاقد مع مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.

وبحسب التقارير، فإن السير فيرغسون يفضل تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، في "أولد ترافورد".

وقالت شبكة "TalkSPORT" البريطانية، إن فيرغسون من يقود المفاوضات الآن، وأنه أجرى الاتصالات الأولى بالفعل مع ممثلي بوكيتينو.

وذكرت الشبكة البريطانية، أن مصادر قريبة من بوكيتينو، زعمت أنه متلهف للحاق بفرصة تدريب "الشياطين الحمر".

وأشارت "TalkSPORT" إلى أن إدارة مانشستر يونايتد تخطط للاتفاق مع بوكيتينو على القدوم إلى "أولد ترافورد" في الصيف المقبل، لكن المدرب الأرجنتيني طلب تولي المهمة الفنية للنادي الإنجليزي العريق الآن.

المصدر: وكالات