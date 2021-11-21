 
مباشر

زوجة زيدان تمنعه من تدريب "الشياطين الحمر" (تقرير)

الرياضة

زوجة زيدان تمنعه من تدريب
Reuters Arnd Wiegmann
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rsbo

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي مانشستر يونايتد تواصل في الساعات الماضية مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق بعد إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير.

وذكرت صحيفة "كادينا" الإسبانية، أن زوجة زيدان لا ترغب بالعيش في إنجلترا إلى جانب وجود الحاجز اللغوي، وهو ما يبرر رفض زيدان لتدريب "الشياطين الحمر".

إقرأ المزيد
رسميا.. مانشستر يونايتد يقيل مدربه سولشاير
رسميا.. مانشستر يونايتد يقيل مدربه سولشاير

يذكر أن مانشستر يونايتد، أعلن تولي مايكل كاريك مسؤولية تدريب الفريق بشكل مؤقت بعد إقالة سولشاير عقب الخسارة المريرة أمام واتفورد بنتيجة 4-1.

وتعرض مانشستر يونايتد أمس للخسارة الرابعة في المباريات الـ5 الأخيرة في الدوري ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السابع.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا