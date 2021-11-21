زوجة زيدان تمنعه من تدريب "الشياطين الحمر" (تقرير)
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي مانشستر يونايتد تواصل في الساعات الماضية مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق بعد إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير.
وذكرت صحيفة "كادينا" الإسبانية، أن زوجة زيدان لا ترغب بالعيش في إنجلترا إلى جانب وجود الحاجز اللغوي، وهو ما يبرر رفض زيدان لتدريب "الشياطين الحمر".
🚨 BREAKING: Zinedine Zidane's wife Veronique Zidane is reportedly not interested in living in Manchester! 🗿— LIGI Football ™ (@LIGIFootball) November 20, 2021
📄 @TimesSportpic.twitter.com/thQQG9vbCp
يذكر أن مانشستر يونايتد، أعلن تولي مايكل كاريك مسؤولية تدريب الفريق بشكل مؤقت بعد إقالة سولشاير عقب الخسارة المريرة أمام واتفورد بنتيجة 4-1.
وتعرض مانشستر يونايتد أمس للخسارة الرابعة في المباريات الـ5 الأخيرة في الدوري ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السابع.
المصدر: وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.