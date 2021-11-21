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البريطاني هاميلتون يفوز بجائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد (فيديو)

الرياضة

البريطاني هاميلتون يفوز بجائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد (فيديو)
AFP ANDREJ ISAKOVIC
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توج البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بسباق النسخة الأولى من جائزة قطر الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.

وجاء الهولندي ماكس فرستابن سائق "رد بول" في المركز الثاني بعدما انطلق من المركز السابع بعد معاقبته بالتراجع خمسة مراكز عند الانطلاق بسبب تجاهله الأعلام الصفراء التحذيرية في التجارب التأهيلية أمس السبت.

وحصل السائق الهولندي على نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة.

واحتل فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين المركز الثالث مع "ألبين" المملوك لـ"رينو" ليصعد السائق الإسباني البالغ 40 عاما على منصة التتويج لأول مرة منذ عام 2014.

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وبفوزه اليوم قلص هاميلتون الفارق إلى 8 نقاط مع متصدر الترتيب العام فرستابن قبل سباقين على نهاية الموسم.

المصدر: F1/twitter

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