البريطاني هاميلتون يفوز بجائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد (فيديو)

توج البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بسباق النسخة الأولى من جائزة قطر الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.

Back-to-back wins for @LewisHamilton as he takes victory in Qatar 👀🎧



And cuts Max Verstappen's championship lead to eight points with two races left to go! 🏆#QatarGP 🇶🇦 #F1pic.twitter.com/9xOMl0m2kx — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

وجاء الهولندي ماكس فرستابن سائق "رد بول" في المركز الثاني بعدما انطلق من المركز السابع بعد معاقبته بالتراجع خمسة مراكز عند الانطلاق بسبب تجاهله الأعلام الصفراء التحذيرية في التجارب التأهيلية أمس السبت.

FINAL CLASSIFICATION: QATAR 🏁



Lewis wins again and closes the gap - and Fernando's back on the podium 👀



What an afternoon in Qatar!#QatarGP 🇶🇦 #F1pic.twitter.com/yyQV1BYPmJ — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

وحصل السائق الهولندي على نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة.

واحتل فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين المركز الثالث مع "ألبين" المملوك لـ"رينو" ليصعد السائق الإسباني البالغ 40 عاما على منصة التتويج لأول مرة منذ عام 2014.

BREAKING: @LewisHamilton wins in Qatar!



He beats Max Verstappen (P2) and reduces Verstappen's championship lead to eight points with two races to go!#QatarGP 🇶🇦 #F1pic.twitter.com/MFi2rtjiH6 — Formula 1 (@F1) November 21, 2021

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وبفوزه اليوم قلص هاميلتون الفارق إلى 8 نقاط مع متصدر الترتيب العام فرستابن قبل سباقين على نهاية الموسم.

المصدر: F1/twitter