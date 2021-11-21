البريطاني هاميلتون يفوز بجائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد (فيديو)
توج البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بسباق النسخة الأولى من جائزة قطر الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.
Back-to-back wins for @LewisHamilton as he takes victory in Qatar 👀🎧— Formula 1 (@F1) November 21, 2021
And cuts Max Verstappen's championship lead to eight points with two races left to go! 🏆#QatarGP 🇶🇦 #F1pic.twitter.com/9xOMl0m2kx
وجاء الهولندي ماكس فرستابن سائق "رد بول" في المركز الثاني بعدما انطلق من المركز السابع بعد معاقبته بالتراجع خمسة مراكز عند الانطلاق بسبب تجاهله الأعلام الصفراء التحذيرية في التجارب التأهيلية أمس السبت.
FINAL CLASSIFICATION: QATAR 🏁— Formula 1 (@F1) November 21, 2021
Lewis wins again and closes the gap - and Fernando's back on the podium 👀
What an afternoon in Qatar!#QatarGP 🇶🇦 #F1pic.twitter.com/yyQV1BYPmJ
وحصل السائق الهولندي على نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة.
P3 for @alo_oficial - and his first podium finish since 2014! 🤩👏#QatarGP 🇶🇦 #F1pic.twitter.com/QIya3s45PH— Formula 1 (@F1) November 21, 2021
واحتل فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين المركز الثالث مع "ألبين" المملوك لـ"رينو" ليصعد السائق الإسباني البالغ 40 عاما على منصة التتويج لأول مرة منذ عام 2014.
BREAKING: @LewisHamilton wins in Qatar!— Formula 1 (@F1) November 21, 2021
He beats Max Verstappen (P2) and reduces Verstappen's championship lead to eight points with two races to go!#QatarGP 🇶🇦 #F1pic.twitter.com/MFi2rtjiH6
وبفوزه اليوم قلص هاميلتون الفارق إلى 8 نقاط مع متصدر الترتيب العام فرستابن قبل سباقين على نهاية الموسم.
المصدر: F1/twitter
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