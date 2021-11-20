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البريطاني هاميلتون أول المنطلقين في جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد

الرياضة

البريطاني هاميلتون أول المنطلقين في جائزة قطر الكبرى للفورمولا واحد
AFP ANDREJ ISAKOVIC
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وضع البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات فريقه "مرسيدس" في مركز أول المنطلقين، في النسخة الأولى لجائزة قطر الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت.

وسينطلق هاميلتون من المركز الأول للمرة الـ102 خلال مسيرته معززا رقمه القياسي.

وسينضم الهولندي ماكس فرستابن سائق "رد بول"، متصدر الترتيب بفارق 14 نقطة عن نظيره البريطاني، إلى هاميلتون في الصف الأول.

وجاء الفنلندي فالتيري بوتاس سائق "مرسيدس" في المركز الثالث أمام الفرنسي بيير غاسلي سائق "ألفا تاوري" الذي خسر محاولته الأخيرة بعد خروجه على المطبات البلاستيكية مما أدى إلى كسر جناحه الأمامي وانفجار إطاره الأمامي الأيمن.

المصدر: رويترز

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