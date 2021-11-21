صافرة روسية تحكم مواجهة برشلونة وبنفيكا

تم اختيار الحكم الروسي سيرغي كاراسيف، لإدارة مباراة برشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ5 من دور المجموعات ببطولة دوي أبطال أوروبا.

وأدار كاراسيف في السادس من أكتوبر الماضي مواجهة إيطاليا وإسبانيا (1-2) في دوري الأمم الأوروبية.

Sergei Karasev 🇷🇺 será o árbitro do Barcelona x Benfica. #UCLpic.twitter.com/Z9Ta5vt8eP — Cabine Desportiva (@CabineSport) November 21, 2021

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وسيحظى كاراسيف بمساعدة مواطنيه إيغور ديميشكو وماكسيم جافريلين، في المباراة المقررة على ملعب "كامب نو" والتي ستكون نتيجتها حاسمة بالنسبة للفريق الكتالوني في التشامبيونزليج.

واختير الحكم الألماني فليكس بريش، لإدارة مباراة فياريال ومانشستر يونايتد المقررة يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب لاسيراميكا ضمن منافسات نفس الجولة من البطولة الأوروبية العريقة.

المصدر: "وكالات"