مفاجأة تشافي الأولى بدماء عربية (صور+ فيديو)

نجح تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لبرشلونة، في اختباره الأول، بالفوز 1-0 على إسبانيول في ديربي إقليم كتالونيا، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

واستهل تشافي مشواره باكتشاف مواهب شابة على أمل مساعدته في انتشال البرسا من مأزقه الحالي.

وشهدت تلك المباراة، الظهور الأول لموهبة شابة داخل النادي الكتالوني وهو إلياس أخوماش الذي يحمل الجنسيتين الإسبانية والمغربية.

Reuters ALBERT GEA

ويجيد إلياس اللعب كجناح أيمن أو أيسر ومهاجم صريح، ويتمتع بقدم يسارية مميزة وأظهر مهارات رائعة أكسبته شهرة استثنائية في فرق ناشئي برشلونة.

ولم يكن استدعاء أخوماش للفريق الأول محض صدفة، بل بناء على قناعات تشافي، والذي فور وصوله إلى برشلونة قادما من قطر عقب فسخ عقده مع نادي السد، ذهب إلى ملعب "يوهان كرويف" لمشاهدة مباراة لفريق الشباب.

تلك المباراة شهدت مشاركة أخوماش والذي قدم أداء مميزا، مما دفع تشافي لوضعه في خططه من أجل لقاء الديربي، بل وأشركه أساسيا في المباراة قبل سحبه مع بداية الشوط الثاني.

+ it's ilias Akhomach timepic.twitter.com/hYz6ajmlSc — El Guaje fan (@TheBarcalonian) November 20, 2021

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وبدأ إلياس مسيرته في قطاع الناشئين ببرشلونة، وتدرج في فرق الأعمار السنية المختلفة، حتى وصل للفريق الأول بعمر 17 عاما.

وشارك أخوماش هذا الموسم مع فريق الشباب في 8 مباريات على المستوى المحلي والقاري، ونجح في تسجيل هدفين.

ولعب أخوماش للمنتخب الإسباني تحت 16 عاما 3 مباريات، كما لعب لمنتخب لاروخا تحت 18 عاما 6 مباريات.

المصدر: "وكالات"