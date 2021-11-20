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إصابة نجم مانشستر يونايتد بفيروس كورونا

الرياضة

إصابة نجم مانشستر يونايتد بفيروس كورونا
Reuters
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي اليوم السبت، إصابة مهاجمه الشاب ماسون غرينوود البالغ 20 عاما بفيروس كورونا.

وجاء في بيان "الشياطين الحمر"، أن غياب غرينوود عن رحلة الفريق إلى واتفورد، يأتي بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

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وقال النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد قبل المباراة: "للأسف، ماسون أصيب بفيروس كورونا، نتيجة اختباره جاءت إيجابية، لذا سننتظر عودته".

يذكر أن مانشستر يونايتد تعرض لخسارة مريرة أمام مضيفه واتفورد بنتيجة 1-4.

وهذه الخسارة الرابعة لمانشستر يونايتد في المباريات الـ5 الأخيرة في الدوري ليتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز السابع.

المصدر: ManUtd/twitter

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