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بالفيديو.. وزير يضرب بكوعه لاعبا خلال المباراة!

الرياضة

بالفيديو.. وزير يضرب بكوعه لاعبا خلال المباراة!
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو لوزير الرياضة المالديفي وهو يضرب بكوعه لاعبا خلال المباراة.

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وبدأت الحادثة، عندما دخل مهاجم المنتخب المالديفي، علي أشاد، والذي يتولى وزارة الرياضة والشباب في جزر المالديف، المباراة الودية لمنتخب بلاده مع منتخب السيشيل أمس الأربعاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وبعد دقيقة واحدة ضرب أحد منافسي الخصم بكوعه بقوة بشكل متعمد ليتعرض للطرد المباشر.

وليس لدى الوزير علي أشاد أي هدف حتى الآن مع منتخب بلاده، ولكنه حقق رقما من نوع فريد آخر، كونه أسرع لاعب يتعرض للطرد بالبطاقة حمراء في جنوب القارة الصفراء، وذلك بعد نزوله أرض الملعب بدقيقة واحدة.

المصدر: twitter/MatchTV

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