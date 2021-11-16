اليوم الأخير للتوقف الدولي هذا العام.. أبرز مباريات الليلة كلاسيكو الأرجنتين والبرازيل

تقام مساء الثلاثاء العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم وتبرز في مقدمتها مواجهات تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر إلى جانب كلاسيكو أمريكا الجنوبية الأرجنتين والبرازيل

تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم:

هولندا - النرويج 22:45 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

تركيا - الجبل الأسود 22:45

بلجيكا - ويلز 22:45

فرنسا - فنلندا 10:45

البوسنة - أوكرانيا 22:45

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التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم:

الكاميرون - ساحل العاج 22:00

تونس - زامبيا 22:00

موريتانيا - غينيا الاستوائية 22:00

نيجيريا - الرأس الأخضر 18:00

الجزائر - بوركينا فاسو 18:00

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم:

الأرجنتين - البرازيل 02:30 فجر الأربعاء

كندا - المكسيك 05:05 فجر الأربعاء

تشيلي - الإكوادور 03:15 فجر الأربعاء

المصدر:RT