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أول مدرب يعلن منح محمد صلاح صوته في جائزة أفضل لاعب في العالم (فيديو)

الرياضة

أول مدرب يعلن منح محمد صلاح صوته في جائزة أفضل لاعب في العالم (فيديو)
AFP GABRIEL BOUYS
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أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية أنه سيمنح صوته لمحمد صلاح في جائزة الأفضل في العالم "ذا بيست" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم سنويا.

وقال كوبر في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على قناة "الحياة" المصرية: "سأمنح صوتي لمحمد صلاح للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم".

وكان صلاح قد أسهم تحت قيادة كوبر في تأهل منتخب "الفراعنة" لبطولة كأس العالم "روسيا 2018" بعد غياب 28 عاما، بعد أداء مذهل من نجم ليفربول الإنجليزي.

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ورغم أن "الفيفا" لم يعلن رسميا حتى الآن عن قائمة المرشحين للفوز بجوائز الأفضل "ذا بيست" لعام 2021، فإن كل المؤشرات تؤكد وجود محمد صلاح بجانب نجوم أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وغيرهم.

ومن المقرر أن يعلن "الفيفا" الأسماء المرشحة ويفتح عملية التصويت لاختيار الفائزين بداية من يوم 22 نوفمبر الحالي وحتى 10 ديسمبر المقبل.

المصدر: وكالات

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