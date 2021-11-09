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رسميا.. الـ"فيفا" يحدد موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم

الرياضة

رسميا.. الـ
AFP VALERIANO DI DOMENICO
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسميا أن حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم للموسم (2020-2021) سيقام يوم الاثنين 17 يناير 2022، عبر بث افتراضي من مقر الـ"فيفا" بمدينة زيورخ.

وقال الفيفا في بيان رسمي إن عملية التصويت ستبدأ يوم الاثنين 22 نوفمبر المقبل، وستنتهي يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021.

ومن المقرر أن يشارك في عملية التصويت قادة ومدربو المنتخبات الوطنية، إضافة الى تصويت الجماهير عبر الموقع الإلكتروني، و300 شخص من ممثلي وسائل الإعلام.

وسيتم خلال الحفل توزيع جائزة أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب للرجال والسيدات، وأفضل حارس مرمى للرجال والسيدات، وجائزة اللعب النظيف، وجائزة أفضل هدف، وجائزة مشجع الفيفا، وتشكيلة العام.

المصدر: وكالات 

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