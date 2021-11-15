بعد المطالبة بالتحقق من جنس حارسة منتخب إيران.. الاتحاد الآسيوي يرد على الأردن

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نتائج التحقق من الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الأردني لكرة القدم، حول جنس حارس مرمى منتخب إيران للسيدات.

وبين الاتحاد الآسيوي خلال الإعلان عن نتائج التحقق التي أثبتت أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى، وخاطب الاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة.

وطالب علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، عقب فوز منتخب إيران للسيدات على نظيره الأردني، بركلات الترجيح في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، بضرورة فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا كان هناك شك في أهلية لاعبة مشاركة بالمنافسات.

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تأهل تاريخي لنساء ايران الى "أمم آسيا"

المنتخب النسوي الإيراني يتأهل ولأول مرة في تاريخ البلاد الى كأس أمم_آسيا لكرة القدم بفوزه على الأردن 4-2 في ركلات الترجيح pic.twitter.com/fOSldp72q1 — hassan roustami (@hassanrastagar) September 25, 2021

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وانتهى الوقت الأصلي من المباراة، التي أقيمت على ملعب بونيودكور في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة، بالتعادل من دون أهداف، ليلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية، التي فاز بها المنتخب الإيراني، وشهدت تألق حارسة مرماه ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة.

المصدر: خبرني