نوريتش يتعاقد مع مدرب أستون فيلا السابق

أعلن نادي نوريتش سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع دين سميث مدرب أستون فيلا السابق لقيادته خلفا لدانييل فاركه.

وأضاف نوريتش في بيان "وقع سميث عقدا لعامين ونصف العام وسينضم إليه المدرب المساعد كريج شكسبير".

واستغنى نوريتش عن خدمات فاركه هذا الشهر بينما أقال أستون فيلا المدرب سميث بعد خمس هزائم متتالية في الدوري.

Norwich City Football Club is delighted to announce Dean Smith as our new head coach.#NCFC — Norwich City FC (@NorwichCityFC) November 15, 2021

وانضم سميث إلى أستون فيلا في 2018 بعد فترة قضاها مع برنتفورد اشتهر خلالها بتقديم كرة قدم هجومية جميلة.

وقاد أستون فيلا للعودة لدوري الأضواء في أول مواسمه مع النادي.

بالمقابل عين أستون فيلا لاعب وسط ليفربول وإنجلترا السابق ستيفن جيرارد (41 عاما) مدربا جديدا للفريق المتعثر بالدوري الممتاز لينهي فترة استمرت ثلاث سنوات ونصف في رينجرز الاسكتلندي.

وكان جيرارد المرشح الأقرب لتولي المنصب منذ إقالة سميث.

وأقال نوريتش مدربه فاركه في السادس من نوفمبر بعد أن قضى أربع سنوات ونصف في استاد كارو رود قاد خلالها الفريق مرتين للصعود للدوري الممتاز. لكن نوريتش عانى مجددا في المسابقة.

ويتذيل نوريتش الترتيب حاليا متأخرا بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد برصيد خمس نقاط من 11 مباراة.

وستكون أول مباراة لسميث في قيادة نوريتش على ملعبه أمام ساوثامبتون يوم السبت المقبل.

المصدر: "رويترز"