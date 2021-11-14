نقل مقاتلين للمستشفى بعد نزال شرس بينهما (فيديو)

فاز الأمريكي ماكس هولواي على منافسه المكسيكي يائير رودريغيز في النزال الرئيسي الذي جمعهما ضمن دورة "UFC Vegas 42" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

واستمرالنزال للجولات الخمس المقررة وانتهى بفوز ماكس هولواي على المقاتل المكسيكي بالنقاط بإجماع قرار الحكام الثلاثة، بواقع: (49-46، 48-47، 48-47).

"If you want to be the best you got to beat the best, and the best is Blessed baby!" 🐐



Winner by unanimous decision, MAX HOLLOWAY!!! 🥊



An incredible fight, and great respect from Max to Yair "This guy is a freekin warrior!" 🤝#UFCVegas42pic.twitter.com/jD96WbgdGZ — UFC on BT Sport (@btsportufc) November 13, 2021

واختير النزال على أنه الأفضل ضمن الدوري، وبالتالي سيحصل المقاتلان على 50 ألف دولار من اتحاد "UFC" كمكافأة.

Everybody gangster till Yair goes for the meme shit. #UFCVegas42pic.twitter.com/7011EXBTnl — (𝕋𝕙𝕖𝕤𝕤𝕒𝕝𝕠𝕟𝕚𝕒𝕟) Jason Deel (@DeelingWithIt) November 13, 2021

وكشف المدير التنفيذي للترويج، ريد هاريس، بعد انتهاء البطولة، أن كلا المقاتلين نقلا إلى المستشفى.

"YAIR! You frickin' animal."



Holloway and Rodriguez embraced before being transported to the hospital 🤝 #UFCVegas42 (via @UFCEspanol) pic.twitter.com/KR7QP0GcSx — ESPN MMA (@espnmma) November 14, 2021

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وحقق ماكس هولواي (29 عاما) انتصاره الـ23 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل ست هزائم.

بينما مني يائير رودريغيز (29 عاما) بالهزيمة الثانية خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 14 انتصارا.

المصدر: وكالات