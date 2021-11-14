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نقل مقاتلين للمستشفى بعد نزال شرس بينهما (فيديو)

الرياضة

نقل مقاتلين للمستشفى بعد نزال شرس بينهما (فيديو)
Reuters John David Mercer
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فاز الأمريكي ماكس هولواي على منافسه المكسيكي يائير رودريغيز في النزال الرئيسي الذي جمعهما ضمن دورة "UFC Vegas 42" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

واستمرالنزال للجولات الخمس المقررة وانتهى بفوز ماكس هولواي على المقاتل المكسيكي بالنقاط بإجماع قرار الحكام الثلاثة، بواقع: (49-46، 48-47، 48-47).

واختير النزال على أنه الأفضل ضمن الدوري، وبالتالي سيحصل المقاتلان على 50 ألف دولار من اتحاد "UFC" كمكافأة.

وكشف المدير التنفيذي للترويج، ريد هاريس، بعد انتهاء البطولة، أن كلا المقاتلين نقلا إلى المستشفى.

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وحقق ماكس هولواي (29 عاما) انتصاره الـ23 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل ست هزائم.

بينما مني يائير رودريغيز (29 عاما) بالهزيمة الثانية خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 14 انتصارا.

المصدر: وكالات 

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