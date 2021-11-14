بينهم نجم عربي.. برشلونة يضع قائمة بأسماء ثلاثة لاعبين للتعاقد معهم في يناير

يسعى برشلونة للتعاقد مع لاعب من أصحاب الجودة عند فتح نافذة الانتقالات في يناير، وإن كانت الصيغة الوحيدة المتاحة لإبرام صفقة كتلك هي الإعارة، قياسا بالوضع الاقتصادي الصعب للفريق.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية المقربة من أسوار "البارسا"، أن المرشح الأول لهذه المهمة كان نجم مانشستر سيتي، الدولي الإنجليزي، رحيم سترلينغ، الذي أعلن في وقت سابق عن اهتمامه بالخروج من الدوري الإنجليزي، غير أن ناديه يرفض فكرة الإعارة ويريد بيعه، وهو ما يجعل مهمة برشلونة في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مستحيلة.

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ونتيجة لذلك، وجهت إدارة النادي الكتالوني، أنظارها تجاه نجوم آخرين، وبالتحديد في تشيلسي، المكتظ باللاعبين المميزين في خط الهجوم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن اسم المغربي حكيم زياش على طاولة إدارة برشلونة في اللحظة الراهنة، حيث يقوم النادي بتحليل إمكانية الحصول على توقيع النجم المغربي على سبيل الإعارة في الشتاء، خاصة وأنه أصبح خارج حسابات مدربه في تشيلسي، الألماني توماس توخيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن زياش ليس هو الاسم الوحيد المطروح من تشيلسي، فيأتي اسم الأمريكي كريستيان بوليسيتش، كمرشح كبير للانضمام لبرشلونة مع الاقتناع الكامل بامكانياته الفذة وقدرته على إحداث الفارق الفوري إن وصل إلى "كامب نو".

هذا إلى جانب اسم آخر وهو كالوم هودسون أودوي، الذي لا يشارك كثيرا رغم بدايته النارية مع تشيلسي لدرجة أن بايرن ميونيخ كان أحد أكبر المهووسين بالتعاقد معه، وتخطى سعره آنذاك 60 مليون يورو.

وكان نادي برشلونة أعلن الجمعة الماضي، عن إبرام أولى صفقاته تحت قيادة مدربه الجديد تشافي، وذلك بالتعاقد مع لاعب الفريق السابق، الظهير الأيمن البرازيلي المخضرم، داني ألفيس، كما كشف موقع "liverpoolecho"، أن تشافي معجب بخريج أكاديمية برشلونة، الدولي الإسباني تياغو ألكانتارا، الذي يلعب حاليا في خط وسط ليفربول، ويرغب في إعادته إلى "كامب نو" مرة أخرى.

المصدر: goal.com