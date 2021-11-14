هل يرتدي رونالدو لباس المنقذ مجددا ويجر البرتغال إلى مونديال قطر؟

يعتزم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قيادة منتخب بلاده إلى تأهل مباشر لمونديال "قطر 2022"، عندما يستقبل وصيفه الصربي في المجموعة الأولى ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا.

وتقام المباراة مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 22:45 حسب توقيت السعودية، الساعة 19:45 بتوقيت غرينيتش.

ويكفي "سي آر7"، قائد البرتغال ورفاقه الخروج بتعادل سلبي في مباراة قمة المجموعة الأولى، عندما يواجهون صربيا للتأهل المباشر إلى العرس الكروي في قطر.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقا فاصلا بينها بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن القارة العجوز.

ويتساوى المنتخبان البرتغالي والصربي برصيد 17 نقطة لكل منهما مع 5 انتصارات وتعادلين، ولكن مع أفضلية الأهداف لصالح رفاق رونالدو (+12 مقابل +8)، وفي حال الخسارة سيتوجب على البرتغال أن تمر مجددا عبر الامتحان الصعب للملحق الأوروبي: في عام 2013، اضطر رونالدو للتسجيل أربع مرات من أجل التغلب على السويد ونجمها زلاتان إبراهيموفيتش لبلوغ مونديال 2014.

في لباس المنقذ؟

يظهر المنتخب البرتغالي بصورة شاحبة في الفترة الأخيرة، على غرار صورة تعادله السلبي أمام إيرلندا التي تحتل المرتبة 51 في تصنيف المنتخبات، في دبلن، الخميس الماضي.

وفي حال أراد أن ينضم إلى النادي المغلق للاعبين الذين خاضوا 5 نهائيات لكأس العالم أمثال الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، والألماني لوثار ماتيوس، فيتوجب على أفضل لاعب في العالم خمس مرات أن يرتدي مجددا لباس المنقذ للـ "سيليساو".

في سبتمبر الماضي، جنب ابن الـ36 عاما بلاده البرتغال خسارة مذلة في عقر دارها أمام إيرلندا بتسجيله ثنائية في الوقت بدل الضائع 2-1، ما سمح له أيضا بتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية والذي كان مسجلا باسم الإيراني، علي دائي (109).

ولا يبدو أن رونالدو يريد الاكتفاء بـ115 هدفا دوليا، منها 6 في التصفيات الحالية، لذا قال في مقابلة مع قناة "سكاي سبورت" في أكتوبر الماضي: "أريد رفع الحاجز إلى مستويات أعلى أيضا".

المصدر: وكالات